A sequência do sucesso "Os Vingadores", "Vingadores: Era de Ultron", que reúne novamente os super-heróis Capitão América (Chris Evans), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johansson) e Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), a fim de salvar o mundo, agora do vilão Ultron, estreia oficialmente no Brasil nesta quinta-feira, 23, mas a Marvel, produtora dos sucessos, já divulgou algumas cenas do filme para "matar a sede" dos fãs.

Na cena, Viúva Negra acalma o Hulk.

Da Redação Marvel divulga cenas de "Vingadores: Era de Ultron"

