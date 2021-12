Em um De Lorean voador, eles sairiam de 21 de outubro de 1985 para uma viagem no tempo de 30 anos onde encontrariam estradas no céu, skates que flutuam e um mundo cheio de 'armadilhas' tecnológicas.

Tudo bem, se chegassem ao real 2015, o cientista Doc Brown (Cristopher Lloyd), o jovem Marty McFly (Michael J. Fox) e a bela Jennifer Parker (Elisabeth Shue) - personagens principais do segundo filme da cultuada trilogia "De Volta para o Futuro" - encontrariam um mundo bem diferente. Só que nem todas as previsões da película foram tão furadas assim.

"De Volta para o Futuro" completa, em 2015, 30 anos de sua estreia. Dentre boatos da produção de um quarto filme para a série e muitos lançamentos de produtos comemorativos, pipocam na internet várias brincadeiras sobre as diferenças entre aquele mundo projetado pelos roteiristas e o que vivemos atualmente.

E realmente é muito engraçado ver que Tubarão (de Steven Spielberg, que é produtor executivo de De Volta para o Futuro) não chegou ao nº 19 e que não temos ainda imagens holográficas tão assustadoras quanto as do peixe que 'come' Marty McFly, mas que tablets, drones, tevês de tela plana, comunicação por vídeo e leitores de impressão digital fariam parte do nosso dia a dia.

Luiz Teles Marty Mcfly chegaria a 2015 nesta quarta-feira

"No primeiro filme, havíamos reproduzido a década de 1950 detalhadamente, e fomos muito elogiados por isso. Nosso desafio era tentar ser fiel a uma realidade de 2015 que fosse palpável, mas que também deixasse a gente e o público brincar com uma ficção. Então, há uma mistura de muita pesquisa nossa do que seriam as tecnologias do futuro, como no caso da biometria e das conversas em vídeo, e de tudo aquilo que permeava nossa imaginação de criança, como os carros voadores que víamos nos Jetsons. Foi muito divertido e aproveitamos para fazer muitas piadas", disse o diretor Robert Zemeckis à revista americana The Hollywood Reporter.

Umas das piadas a que Zemeckis se refere pode virar realidade. Numa cena do filme, Marty McFly vê uma notícia num telão em 3D de que o Chicago Cubs termina com um longo jejum e volta a ser campeão da World Series (final da MLB, principal torneio de beisebol dos EUA). O time, que não levanta o título desde 1908, está nas semifinais do campeonato e pode fazer valer a previsão dos roteiristas.

Merchandising

Recheado de merchandising ao longo da trilogia, "De Volta para o Futuro" vê em 2015 alguns de seus patrocinadores tentar tirar uma 'lasquinha' da imensa legião de fãs da saga. A garrafa de Pepsi futurística que aparece no segundo filme vai sair da ficção para começar a ser vendida a partir de hoje (apenas nos EUA, e pela internet), com 6,5 mil unidades ao custo de U$ 20 cada.

A Toyota lançou uma série de vídeos comerciais estrelados pela dupla Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Para promover um veículo movido a hidrogênio, pensado no filme. O modelo levará o nome de "Mirai". Já a Nike anunciou no início deste ano que lançaria, ainda em 2015, o modelo Nike Air MAG, com os cadarços automáticos inclusos, tênis icônico em "De Volta para o Futuro 2".

Para os fãs, também começa a ser vendida hoje, nos EUA (sem previsão de chegada ao Brasil), uma edição especial da trilogia em DVD e Blu-Ray. Dentre os extras, um curta-metragem inédito chamado "Doc Brown Saves the World" (Doc Brown Salva o Mundo, na tradução) , além de entrevistas, um vídeo sobre a restauração da DeLorean e dois episódios da série animada de "De Volta para o Futuro", lançados originalmente em 1991. Outra surpresa é que Christopher Lloyd e Michael J. Fox dublaram seus personagens da franquia no videogame Lego Dimensions.

Nas livrarias, chega às prateleiras o livro oficial sobre os bastidores da trilogia: "De Volta Para o Futuro: We Don't Need Roads - O Making Of da Trilogia (DarkSide® Books)," escrito Caseen Gaines.

Nesta quarta, a rede Cinemark e o Cinépolis Bela Vista exibem em sequência os três filmes da saga a partir das 17h10

