Martin Freeman atuará no próximo filme do "Capitão América"

Após resolver assassinatos no centro de Londres em "Sherlock" e se aventurar na Terra Média em "O Hobbit", o ator Martin Freeman agora irá para o universo Marvel, disse o estúdio nesta terça-feira.

Com 43 anos, Freeman, que interpretou Bilbo Bolseiro na trilogia "O Hobbit" e venceu um Emmy pelo seu papel como Dr. John Watson na popular série de detetive da BBC "Sherlock", vai ser parte do elenco do filme "Capitão América: Guerra Civil".

Ainda não se sabe qual papel ele interpretará no terceiro filme da franquia "Capitão América", na qual o ator Chris Evans voltará no papel do super herói patriótico. A estreia está prevista para maio de 2016.

"A flexibilidade de Martin do drama para a comédia tem consistentemente nos impressionado", disse o presidente da Marvel Studios e produtor dos filmes, Kevin Feige.

A Marvel Studios, que tem Walt Disney como sócio, tem emplacado uma série de sucessos de bilheterias com suas grandes franquias de super heróis. "Vingadores: Era de Ultron", o mais recente filme, arrecadou 204 milhões de dólares na América do Norte desde sua estreia em 1º de maio.

adblock ativo