Marina Abramovic visita rumos da espiritualidade pelo Brasil

Marina Abramovic é uma das artistas performáticas mais badaladas do mundo da arte contemporânea. Sua última cartada foi diferente: uma viagem em busca de experiências transcendentais e espirituais.

Ela visita o que chama de "locais de poder", em busca de "pessoas de poder", gente que tem forte relação com a espiritualidade. E o Brasil se tornou o palco ideal para essa aventura.

"O interessante do Brasil é que a gente entra em contato com essas forças, mas não existe explicação para elas, só as sentimos", contou a artista, que esteve no país para divulgar o filme.

Tudo isso foi documentado em Espaço Além - Marina Abramovic e o Brasil, dirigido pelo brasileiro Marco Del Fiol. Do Vale do Amanhecer, no Distrito Federal, até Abadiânia, em Goiás, passando pela Bahia, a artista fez um tour por esse Brasil às vezes desconhecido, mas energizado.

Bahia secular

Em sua passagem pela Bahia, a artista visitou o restaurante de Dadá, em Salvador - e a comida torna-se curiosa forma de vivenciar o espiritual -, vai ao encontro da mãe de santo Filhinha, em Cachoeira, e tem uma experiência intensa e dolorosa tomando chá de ayahuasca na Chapada Diamantina.

O documentário é uma bela surpresa. A matéria-prima já é interessante por si só, com imagens belíssimas e encontros muito ricos com as "pessoas de poder". Mas o filme consegue também captar certa sensorialidade que existe nessa proposta de cura pessoal.

adblock ativo