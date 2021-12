Mariana Ximenes é o melhor de Uma Loucura de Mulher

A atriz Mariana Ximenes está com a corda toda. Voltou esta semana à novela de TV em Haja Coração como Tancinha, personagem vivida por Cláudia Raia no original de Silvio de Abreu, Sassaricando (1987). Este ano já esteve nas telas de cinema em Zoom, de Pedro Morelli, e Prova de Coragem, de Roberto Gervitz. E agora é a estrela de Uma Loucura de Mulher, estreia na direção do produtor Marcus Ligocki Jr. (O Último Cine Drive-In e Rock Brasília - Era de Ouro).

A atriz interpreta a ex-bailarina Lúcia, que vive um casamento desgastado pelo ardil em que está metido o marido, Gero (Bruno Garcia), um deputado que aspira apoio político para sua candidatura a governador. Ainda este ano, Ximenes vai estrear Um Homem Só, de Cláudia Jouvin, e terá participação em Os Penetras - Quem Dá Mais?, de Andrucha Waddington. Tem ainda no prelo Quase Memória, de Ruy Guerra, e O Grande Circo Místico, de Carlos Diegues.



Uma Loucura de Mulher fala sobre briga de casais e corrupção, com seu centro nervoso pulsando em Brasília e no Rio de Janeiro. Como o próprio título indica, o filme passa ao largo de uma tensão política um tanto mais corrosiva ou aprofundada. Raso, é uma comédia romântica sem pretensões, além do mero entretenimento. Mas Mariana Ximenes trata logo de contrapor um outro olhar a quem acredita que o filme passe uma visão estereotipada da mulher.

"Na verdade, ela não é instável, a Lúcia sofre gaslighting. O marido a interrompe, a expõe e não a defende. Para nós, mulheres, isso é imperdoável", afirma. Ximenes se refere ao assédio sexual que Lúcia sofre e responde com um tapa no senador interpretado por Miele. O marido, além de aquiescente, tenta manter o prestígio dizendo que ela sofreu uma crise nervosa. "A minha personagem é casada há muito tempo e bota em xeque essa relação".

A atriz (cuja personagem foge de Brasília e vai viver uma aventura no Rio) conta que foram cerca de cinco semanas de filmagens e um mês de ensaio. "Eu tive o privilégio de ser acompanhada de um elenco maravilhoso", diz a também produtora associada de Uma Loucura de Mulher ao falar da nova fase prolífica: "Estou muito feliz em poder participar de tantos projetos bacanas em gêneros distintos. É uma forma de me desafiar, experimentar outras linguagens".

