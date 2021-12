"Malévola" encanta e arrecada US$70 milhões nas bilheterias

"Malévola", o retorno da Disney à história de "A Bela Adormecida" com uma versão narrada do ponto de vista da vilã, encantou o público americano neste fim de semana e arrecadou US$70 milhões, informou nesta segunda-feira o site especializado "Box Office Mojo".

Trata-se da melhor estreia da carreira de Angelina Jolie, que se veste de preto para o papel de malvada no filme. A produção, dirigida por Robert Stromberg, somou no resto do mundo US$100,6 milhões.

No segundo posto da lista aparece "X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido", com US$32,6 milhões. O filme superou a barreira dos US$500 milhões no mundo todo. A partir de viagens no tempo, o filme conta a história de Wolverine (Hugh Jackman), que se vê obrigado a voltar ao passado para mudar acontecimentos que derivarão na aniquilação da raça humana e dos mutantes,.

O terceiro lugar, com US$17,1 milhões, foi para a estreia da comédia "Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola", de Seth MacFarlane. A comédia satírica se desenvolve no velho oeste e se centra em um agricultor pouco corajoso que, após se apaixonar por uma nova vizinha da cidade (Charlize Theron), decide enfrentar um perigoso fugitivo (Liam Neeson).

No quarto posto aparece "Godzilla", com 12,2 milhões. O novo filme do monstro somou mais de US$340 milhões no mundo todo e o estúdio Warner Bros. já prepara a segunda parte.

A lista fecha com a comédia "Juntos e Misturados", protagonizado por Adam Sandler e Drew Barrymore, com US$8,4 milhões. O filme conta a história de um pai de três filhas viúvo recentemente e uma mãe divorciada com dois filhos, que começam uma relação após um desastroso encontro às cegas.

