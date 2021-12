Maisa está de volta com a roleta do Bom Dia e Cia. Ou quase. A atriz fez parte do vídeo de divulgação do filme de terror 7 Desejos, do mesmo diretor de Annabelle, que estreia na próxima quinta-feira, 27.

Porém, além de PlayStation, fama ou '1 milhão no Insta', a roleta realiza um desejo, digamos, sórdido do público de casa. Sem contar que todo pedido realizado vem com uma consequência.

No vídeo divulgado pela Imagem Filmes, Maisa aparece vestida toda de preto e uma das possibilidades do painel é 'inimigo apodrecer'

Estadão Conteúdo Maisa faz divulgação de filme de terror com roleta do 'Bom Dia e Cia'

