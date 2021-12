Os Quatro Cavaleiros estão de volta para Truque de Mestre 2. O primeiro trailer do longa foi divulgado nesta quarta-feira, 18. Confira abaixo:

Da redação Mágicas surpreendem no 1º trailer de Truque de Mestre 2

Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franc e Michal Caine voltam na continuação, que ganha as adições de Lizzy Caplan e Daniel Radcliffe.

Segundo a sinopse oficial, "Um ano depois de enganar o FBI e ganhar o carinho do público com os seus espetáculos, os Quatro Cavaleiros ressurgem em Truque de Mestre 2 para se encontrar cara a cara com um inimigo que fará com que eles criem o seu truque mais perigoso até agora ".

Truques de Mestre 2 está previsto para estrear no Brasil no dia 9 de junho de 2016.

adblock ativo