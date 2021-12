Mãe Só Há Uma trata constrangimento familiar com habilidade

Anna Muylaert fez Que Horas Ela Volta com R$ 4 milhões, enquanto Mãe Só Há Uma foi orçado em R$ 1,5 milhão. Mas ela descarta a possibilidade de o filme sobre um adolescente, que tem a vida virada de ponta-cabeça ao descobrir que foi roubado na maternidade, ser considerado menos importante ou com estrutura mais simples por causa do dinheiro.

"Acho Mãe até mais complexo. Eu quis fazer justamente assim para ousar mais e tentar fazer coisas que eu não poderia com um orçamento maior", afirma. O filme estreia hoje no Brasil, chegou ontem à França, será lançado na Holanda em setembro e já foi vendido para mais de 10 países da Ásia, da Europa e para os Estados Unidos.



Que Horas Ela Volta foi premiado em mais de 10 festivais, dentre os quais Sundance e Berlim, teve repercussão em vários países e representou o Brasil entre os pré-indicados ao Oscar. Mãe Só Há Uma, agora em início de carreira, foi aplaudido em Berlim, este ano, e Muylaert recebeu o Teddy Bear da revista alemã Männer, a premiação oficial do público LGBT no Festival de Berlim.



Quando fala em 'ousar' mais, Muylaert se refere à possibilidade de trabalhar com um elenco desconhecido (o nome de referência é Matheus Nachtergaele como o pai biológico do adolescente Pierre, interpretado por Naomi Nero), usar a câmera na mão ("uma coisa que eu nunca tinha feito") e poder ter uma atriz fazendo duas personagens.



Dani Nefussi é Aracy, a mulher que sequestrou o bebê na maternidade e o criou, e Glória, a mãe biológica do menino que, aos 17 anos, como qualquer um, está em crise. Mas, para ele, a barra pesa um pouco mais. O rapaz está em um momento de transição, no despertar, quando encontra os verdadeiros pais, ganha um novo irmão e um novo nome, Felipe.



No início vemos o garoto transando com uma menina, ele beija o colega da banda de rock, pinta as unhas, passa batom olhando-se no espelho. Há, no mínimo, quatro possibilidades de Pierre/Felipe exercer sua sexualidade. Será hétero, homo, bi, trans? Ou tudo isso? O personagem percorre uma curta, mas extremamente densa, trajetória em torno da manifestação do desejo e do afeto em enxutos 82 minutos.



O filme ganha um desenho ainda mais indefinido em relação ao que apresenta inicialmente e retrabalha sua estrutura tornando o rapaz uma espécie de parente próximo de Jéssica, a filha da empregada em Que Horas Ela Volta?, que chega a São Paulo para estudar arquitetura e vai de encontro ao status quo, confrontando a família para a qual sua mãe trabalha.



São momentos de agonia, de constrangimento diante da família, que tornam ambos os filmes mais ricos.



No caso de Mãe Só Há Uma, em algum momento algo parece sobrar ou fazer falta. Aquela sequência toda no provador da loja é necessária? O que foi feito da mãe presa e da irmã mais nova levada pela outra família? Mas a câmera na mão e o som dissonante - que anuncia o fato inoportuno, desconfortável -, apontam uma razão: Pierre/ Felipe está isolado em um círculo de indefinições. E então o filme só tem a ganhar.

