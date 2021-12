Loucas Pra Casar é o filme nacional mais visto em 2015

A comédia Loucas Pra Casar é o filme nacional mais visto no primeiro trimestre de 2015, e o segundo quando se incluí os longas estrangeiros, liderados por Cinquenta Tons de Cinza. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 6, pela Ancine (Agência Nacional do Cinema).

O filme, dirigido por Roberto Santucci, atraiu 66% do público de filmes brasileiros de janeiro a março. Loucas Pra Casa, que foi lançado no dia 8 de janeiro, levou mais de 3,7 milhões de pessoas a 604 salas do país. Reunindo todas as produções nacionais juntas, foram 5,6 milhões de espectadores. Cinquenta Tons de Cinza levou 6,6 milhões de espectadores e foi exibido em 1.087 salas.

A história de Loucas Pra Casar gira em torno de Malu (Ingrid Guimarães), uma mulher de 40 anos que trabalha como secretária de Samuel (Márcio Garcia), o homem de sua vida. Apesar de o casal namorar há três anos, o pedido de casamento não chega. Certo dia, Malu percebe que faltam algumas camisinhas no estoque do namorado, e logo deduz que ele tem uma amante. Após contratar um detetive particular, ela descobre outras duas mulheres na vida de Samuel: a dançarina de boate Lúcia (Suzana Pires) e a fanática religiosa Maria (Tatá Werneck). As três, então, vão disputar a preferência do amado.

