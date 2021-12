Longa "Tropykaos", do baiano Daniel Lisboa, estreia em Salvador

Salvador recebe no dia 5 de abril a estreia do longa "Tropykaos", do diretor e roteirista baiano Daniel Lisboa. A exibição acontece no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, no Centro de Salvador. Premiado na 19ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o filme foi totalmente gravado em Salvador, principalmente no centro e na Cidade Baixa.

A história traz o jovem poeta Guima, vivido pelo ator Gabriel Pardal, que não consegue escrever seu livro de poesias e luta contra uma doença desconhecida causada pelo sol escaldante de Salvador, uma metáfora para a opressão que está por toda parte da cidade.

Além de Garbiel, o elenco é formado por Manu Santiago, Edgard Navarro, Dellani Lima, Bertrand Duarte e Júlio Cesar Mello, além da participação especial de Fabrício Boliveira.

Após a estreia em Salvador, a produção segue para as cidades do Rio de Janeiro, Aracaju, São Paulo, Porto Alegre e Fortaleza.

