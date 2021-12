Longa sobre Mandela não irá estrear nos cinemas brasileiros

O filme Mandela: Long Walk to Freedom não será exibido nas telonas no Brasil. Segundo o site UOL, a distribuidora do longa no Brasil informou que ele será diretamente lançado em DVD e Blu-Ray.

Mandela: Long Walk to Freedom chegaria nos cinemas brasileiros em 21 de fevereiro. A data de início da comercialização dos DVDs e Blu- Rays do filme ainda não foram divulgadas.

Mandela foi ganhador do Globo de Ouro de melhor canção e indicado na mesma categoria ao Oscar por Ordinary Love do U2.

Assista ao trailer de Mandela: Long Walk to Freedom

