Longa sobre biografia de Ney Matogrosso será lançado nos cinemas

Será lançado nos cinemas um filme sobre a trajetória artística do cantor Ney Matogrosso, onde o artista irá revelar detalhes sobre a sua vida pessoal. Ainda sem título, o longa será rodado ano que vem e lançado em 2020.

Na última semana, em encontro com o executivo Marcio Fraccaroli, CEO da empresa Paris Filmes, o cantor Ney Matogrosso assinou o contrato para realização do filme. Além do filme, também será produzido um espetáculo de teatro e uma série para a TV.

A cinebiografia será produzida por Renata Rezende (Paris Entretenimento) e irá abordar sobre a vida de Ney, desde sua infância no Mato Grosso, suas relações familiares com a mãe (sua primeira referência musical), com o pai militar, até os dias de hoje, passando pela época em que veio morar no Rio vendendo artesanato, ao sucesso do grupo Secos e Molhados, suas lutas políticas contra a censura, pelas Diretas Já e à sua consagração como artista.

adblock ativo