Longa premiado de Hilton Lacerda é selecionado para festival

O longa Tatuagem, do cinesta Hilton Lacerda, foi selecionado para o Festival do Rio 2013. O filme revisita a história do cinema brasileiro, passando pelo cinema novo e o experimentalismo da década de setenta no Brasil.

No 41º Festival de Cinema de Gramado,Tatuagem recebeu os Kikitos de Melhor Filme - Júri Oficial e Júri Crítica; Melhor Ator, para Irandhir Santos, e Melhor Trilha Musical. A estreia da produção nos cinemas será em 15 de novembro, em todo o país.

Tatuagem se passa em 1978 e mostra confrontos e reflexões de uma geração, analisados a partir da periferia, ao mesmo tempo em que acompanha o romance entre um soldado de 18 anos e um agitador cultural, dono de um cabaré anarquista...

Assista teaser do filme:

<VIDEO ID=1352247/>

