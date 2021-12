Longa Ela é um dos preferidos para concorrer ao Oscar

Pode não ter nada a ver, mas vale lembrar que num filme antigo - Tudo o que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo - Woody Allen mostra Gene Wilder como um homem que se apaixonava por uma ovelha e, abandonado por ela, tornava-se alcoólatra e caía na sarjeta. Era divertido e bizarro, mas não mais que a história de Ela, sobre o homem que se apaixona pela voz feminina de seu sistema operacional em seu computador e em seu celular.

O longa de Spike Jonze com Joaquin Phoenix, que estreia nesta sexta-feira, 14, concorre a várias categorias no Oscar 2014. Antes que você diga que não tem nada a ver comparar zoofilia com sexo virtual - o segundo é mais clean -, o traço comum entre Woody Allen, há 40 anos, e Spike Jonze, hoje, é que ambos falam da dificuldade de comunicação entre as pessoas. De preconceito, também.

Descoberta a zoofilia, Gene Wilder era tratado como um caso e rejeitado pelos amigos de ontem. O casal de amigos de Joaquin pode até aceitar ir à praia com seu celular e ele. Fazer sexo com uma voz que geme e sussurra, afinal, não é mais estranho do que todos aqueles jogos interativos em que a ex-mulher atira na cara do que foi seu marido que ele não tem jeito, nunca vai amadurecer.

A verdade é que, por absurda (bizarra) que pareça a história de Ela, reflete uma característica (problema?) contemporânea(o). As pessoas estão passando mais tempo navegando na internet ou com seus celulares e iPads do que com seus entes queridos.

Spike Jonze nem sempre acerta o tom, mas é um dos diretores/autores mais talentosos de sua geração. E ele tem ideias originais - Quero Ser John Malkovich era sobre um sujeito que descobria, em seu escritório, uma passagem para a mente do ator; Adaptação, com roteiro de Charlie e Donald Kaufman, era sobre a dificuldade de adaptação de um livro etc.

Jonze agora radicaliza uma crítica ao comportamento humano face à (r)evolução dos costumes provocada pela internet e suas redes sociais. Joaquin até que tenta se relacionar, mas nada parece dar certo, e ele afunda no mal-estar. É verdade que isso ajuda em sua atividade, porque o solitário é um profissional que escreve e responde a cartas e cartões de amor. É bom com as palavras e uma editora até quer publicar um livro com uma seleção de seus textos.

Quem lhe dá forças é a mulher dentro de seu sistema operacional. A voz da mulher. Tudo começa meio inocente, quando vê a publicidade desse novo lançamento. Tudo na mulher desejada - dentro do computador - pode ser personalizado, ou assim parece. E como a voz sedutora é de ninguém menos que a de Scarlett Johansson, não surpreende que logo o herói esteja caidinho pela nova "namorada".

Seu bem-estar é tão flagrante que desperta inveja e até ciúme na amiga que se separou do marido e talvez esteja interessada nele.



Assista ao trailer de Ela:





Luiz Carlos Merten | Agência Estado Longa Ela é um dos preferidos para concorrer ao Oscar

Os limites do real

Por maluca que pareça a história, Jonze quer que o espectador acredite nela e a narra com o pé no real. O problema é a perda dos limites entre o que é real e o que não é. Ela é muito bem feito, muito bem fotografado. 12 Anos de Escravidão, de Steve McQueen - um artista que veio das artes visuais -, pode ser melhor (e é), mas certamente, pela próprias natureza do tema, não é tão bonito. O trabalho de cor e cenografia - nos ambientes, nas roupas - compõe um primor de elegância.

Há algo de futurista, e tudo, ao mesmo tempo, é perfeitamente viável. O futuro já chegou. A arquitetura dramática converge para o momento desmistificador, em que Joaquin, falando com sua amada, descobre que não é o único amante.

Phoenix é maravilhoso no papel. No limite, o que Jonze está querendo dizer pode até parecer banal - nada substitui as relações humanas. Mas é um sinal dos tempos que seja necessária uma fábula para nos lembrar disso. É um belíssimo filme, dos melhores deste Oscar.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo