A quinta edição do "Olhar de Cinema", em Curitiba, revelou sua premiação na noite desta quarta-feira, 15. O longa chileno "O Vento Sabe que Volto à Casa", de José Luís Torres Leiva, foi o grande vencedor da mostra competitiva do festival.

O filme baiano "A Cidade do Futuro", dirigido por Cláudio Marques e Marília Hughes, venceu o prêmio do público. Apresentado pelos diretores, atores e equipe em sessão lotada, o filme foi apresentado pela primeira vez ao público.

"Tivemos pouco tempo para tudo: construir roteiro, fazer preparação de atores, mas contamos com o talento desses jovens e com uma equipe muita apaixonada e capaz", contaram os diretores.

Rafael Carvalho | Especial A TARDE Longa baiano vence prêmio do público no Olhar de Cinema

Avaliação

O "Olhar de Cinema" chega à quinta edição ainda apostando em filmes de maior risco e de proposição estética mais arrojada. A competição uniu filmes nacionais e internacionais, orquestrando um panorama de obras que desafiaram o olhar do público durante o festival.

É o caso de filmes como "Maestá, "A Paixão de Cristo", do francês Andy Guérif, que reproduz os painéis que o pintor Duccio di Buoninsegna fez, no início do século XIV, sobre a Via Crucis. Detalhe é que todos os "quadros vivos" aparecem ao mesmo tempo na tela do cinema, com ações simultâneas.

Outro filme desafiador foi o chinês "Um Outro Ano", de Shengze Zhu. O diretor filmou uma mesma família durante 13 meses numa única situação: enquanto estão reunidos para as refeições. Com câmera estática e uma duração de três horas, o espectador acompanha a rotina dessa família enquanto suas discussões revelam os traços sócio-políticos da China atual. O filme acabou levando o prêmio dado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

Dos longas nacionais, destaque para o cearense "O Estranho Caso de Ezequiel", assinado por Guto Parente (da produtora Alumbramento). Ao contar a história de um homem que carrega o luto pela morte da esposa, o filme aposta no estranho e no sobrenatural para levar sua narrativa por caminhos surpreendentes e experimentais, inclusive em termos estéticos.

Filme baiano à vista

A baiana Amaranta César, professora do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e diretora do "CachoeiraDoc - Festival de Documentários de Cachoeira", participou do Curitiba_Lab, laboratório de roteiro oferecido pelo festival. Seu projeto de longa-metragem, intitulado "Mar Aberto", foi escolhido o melhor entre os seis que participavam do evento paralelo.

"Mar Aberto" segue os destinos de Fabiana e Joaquim, mãe e filho que se dispersam pelo mundo, depois que Joaquim embarca, de modo acidental, em um navio cargueiro que faz a viagem da Bahia para a África.

