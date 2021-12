Longa baiano “Ilha” é selecionado para o Festival de Brasília

Em 2017, o Festival de Brasília viveu um momento histórico com a seleção do longa baiano “Café com Canela”, da dupla Glenda Nicácio e Ary Rosa. O filme causou sensação no festival e saiu com os prêmios de roteiro e de atriz, para Valdinéia Soriano. Além disso, ganhou o prêmio do júri popular que possibilita a estreia comercial do filme – marcada para o próximo dia 16 de agosto.

Agora, o mais novo longa da dupla, intitulado “Ilha”, acaba de ser anunciado como participante da mostra competitiva do evento, este que é dos mais prestigiosos e mais antigos festivais de cinema do Brasil. O filme conta a história de um jovem da periferia da ilha onde nasceu que sequestra um cineasta para contar sua própria vida.

A baiana Gabriela Amaral Almeida também emplacou seu novo longa na competição, “A Sombra do Pai”. Produzido em São Paulo, onde ela mora atualmente, o filme é sobre a dificuldade de comunicação entre um pai e sua filha de nove anos, com pitadas de suspense e horror. Vale lembrar que o filme anterior da diretora, “O Animal Cordial”, também estreia comercialmente nos cinemas, no próximo dia 9 de agosto.

Outros destaques da seleção de longas são os filmes “Temporada”, do mineiro André Novais Oliveira, selecionado para o Festival de Locarno, na Suíça; “Los Silencios”, de Beatriz Seigner, exibido na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes este ano; e Bixa Travesty, documentário de Claudia Priscilla e Kiko Goifman exibido no Festival de Berlim.

