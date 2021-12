O documentário baiano "Aprender a ler para ensinar meus camaradas", de João Guerra, foi um dos selecionados para a Mostra Competitiva Naciona do CachoeiraDoc - Festival de Documentários de Cachoeira. Dos 354 filmes inscritos na mostra, foram selecionados 14 curtas-metragens e seis longas.

O filme de João Guerra acompanha a jornada de dois músicos angolanos em uma viagem até a Bahia, abordando traços de uma herança africana fora da África, reencontrada através da música.

Confira um teaser do documentário

Da Redação

Longa baiano está entre os selecionados para o CachoeiraDoc

A 5ª edição do festival acontece entre os dias 2 e 7 de setembro, no Cine-teatro Cahoeirano, na cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano, a 110 km de Salvador.

Além da mostra competitiva, também haverá mostras especiais, como a de filmes baianos produzidos por alunos do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), e a com exibição de documentários do cineasta chinês Jia Zhangke.

Sobre o CachoeiraDoc

O festival de documentários acontece desde 2010, em Cachoeira, e busca fomentar a produção desse gênero cinematográfico e a discussão sobre o mesmo, através de debates, oficinas, ciclo de conferências e exibição de filmes.

Cerca de 10 mil pessoas assistiram a mais de 140 documentários nas edições anteriores, e, ao todo, foram mais de 800 filmes inscritos de todas as regiões do Brasil.

