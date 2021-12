Longa baiano é selecionado para disputa do Coisa de Cinema

Foram divulgados nesta segunda-feira, 28, os longas selecionados para a Competitiva Nacional do XI Panorama Internacional Coisa de Cinema. Entre eles, o baiano Tropykaos, de Daniel Lisboa.

Os filmes serão exibidos entre os dias 28 de outubro e 4 de novembro, acompanhados de dois dos 16 curtas, que foram divulgados na sexta-feira, 25, e também estão em competição. Três deles são baianos.

As sessões acontecem no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, no Centro, a preço popular, e no Cine Theatro Cachoeirano, em Cachoeira (a 109 quilômetros de Salvador), gratuitamente. Os dias e horários de cada filme ainda estão sendo definidos.

