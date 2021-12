O projeto Domingo no TCA deste mês tem o cinema como atração. O longa Depois da Chuva, dirigido pelos baianos Cláudio Marques e Marília Hughes, será exibido no dia 31, a partir das 11h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves.

Na abertura, o público assistirá o curta-metragem Cães, com direção de Adler Paz e Moacyr Gramacho. Os ingressos custam R$ 1 (inteira) e podem ser comprados na bilheteria, no dia do evento, a partir das 9h. O acesso à sessão é imediato.

Confira o trailer do filme:

Da Redação Longa baiano Depois da Chuva será exibido no TCA

