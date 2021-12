Longa baiano com Caio Castro encerra XI Panorama

O filme "Travessia", protagonizado pelos atores Caio Castro e Chico Diaz, encerra a programação do XI Panorama Internacional Coisa de Cinema, nesta quarta-feira, 4, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, no Centro. As sessões, iniciadas entre 19h35 e 20h, acontecem nas quatro salas do cinema.

Produzido pelo cineasta baiano João Gabriel, o longa conta a história da relação conflituosa de Roberto (Chico) e Júlio (Caio), que são pai e filho. O elenco ainda é composto pelo ator baiano Caco Monteiro, além de Camila Camargo, Cyria Coentro, Amauryh Oliveira, Fernanda Beling e Thor Vaz.

Após a exibição, na sala 1, o diretor e a atriz Camila Camargo conversam com o público. Em seguida, terá início a noite de premiação do festival, quando serão anunciados os vencedores das mostras competitivas.

Os ingressos para as sessões do Panorama no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha custam R$ 10, a inteira, e R$ 5, a meia.

