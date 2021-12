O thriller A Garota do Trem, baseado no best-seller homônimo da britânica Paula Hawkins, ganhou um novo trailer com imagens inéditas da protagonista Rachel (Emily Blunt). Confira:

Da redação Longa A Garota do Trem ganha novo trailer

"A Garota no Trem" conta a história de Rachel, uma mulher que sofre as dores de um divórcio recente. Acostumada à sua rotina solitária, ela passa o tempo a caminho do trabalho fantasiando sobre um casal aparentemente perfeito que vive em uma casa próxima ao trilho por onde seu trem passa todos os dias. Só que em uma manhã, pela janela do trem, ela vê algo surpreendente acontecer e se torna parte de um mistério ainda sem explicação.

O longa tem roteiro adaptado por Erin Cressida Wilson e ainda conta com Rebecca Ferguson, Justin Theroux, Haley Bennett, Edgar Ramirez e Allison Janney no elenco. A estreia no Brasil está prevista para 27 de outubro.

adblock ativo