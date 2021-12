Live de Roteiristas comemora um ano e discute acordos legais em masterclass

A Live de Roteiristas, projeto pioneiro que reúne profissionais do audiovisual desde março de 2020, quando teve início a pandemia no Brasil, comemora um ano de existência com um debate sobre acordos legais que todo roteirista deve conhecer. O tema já foi abordado anteriormente e foi um dos mais acalorados encontros do projeto, comprovando a grande lacuna de conhecimentos nesse campo e a necessidade de entendimento sobre as relações comerciais entre roteiristas e agentes de mercado. Por isso a necessidade de revisitá-lo nessa edição comemorativa.

Para a masterclass desta terça, 30, às 16h, foi convidada a advogada e também roteirista Junia Lemos. A partir das experiências desenvolvidas por ela durante sua trajetória no audiovisual, Junia vai abordar os trâmites de acordos legais celebrados entre roteiristas e instâncias do mercado, com exemplo de vivências e dicas de como lidar na hora de comercializar o roteiro e/ou projeto audiovisual, visando minimizar problemas futuros nas relações e reiterar a importância de acordos contratuais nos negócios criativos.

Carollini Assis e Ceci Alves, realizadoras do projeto, acreditam que esse tema é de extrema importância para os roteiristas e que sintetiza o espírito do projeto de Lives.

“Estou muito feliz com a existência do projeto e sua pertinência. Quando pensamos na Live de Roteiristas, imaginamos principalmente uma abordagem para além do conteúdo, e por isso elaboramos o Eixo Negócios. Geralmente os criativos estão muito empenhados no seu fazer artístico e terminam perdendo em muitos aspectos na hora de negociar seus projetos e roteiros”, afirma Carollini.

Para Ceci, “completamos um ano discutindo um tema atual e muito importante para os roteiristas. Compreender os aspectos legais e investir nisso, é garantir o respeito a seu trabalho e a seus direitos enquanto artista. Não se deve jamais assinar nenhum contrato sem que um advogado de entretenimento avalie e balize o mesmo segundo os nossos interesses. É imprescindível essa consultoria jurídica para boas relações comerciais”.

