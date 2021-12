Li Bingbing estrelará 4º filme da saga "Transformers"

A atriz chinesa Li Bingbing, uma das mais populares no país asiático, foi confirmada no elenco do quarto filme da saga "Transformers", informou nesta terça-feira (21) a imprensa oficial chinesa.

Li, que já participou de vários filmes americanos, entre eles "Flor da Neve e o Leque Secreto" (2010) e "Resident Evil 5 - Retribuição" (2012), atuará ao lado de estrelas como Mark Wahlberg e Stanley Tucci, enquanto o filme, assim como os três anteriores, terá direção de Michael Bay e deverá estrear somente em 2014.

Além da presença da estrela chinesa, Bay confirmou que várias cenas do filme serão rodadas na China, seguindo a esteira de colaboração entre Hollywood e o mercado asiático, como em "Homem de Ferro 3", a primeira co-produção entre China e os estúdios americanos.

Li Bingbing é mais famosa em seu país por ter feito papéis de protagonistas em grandes sucessos locais e de Hong Kong, como "Tian Xia Wu Zei" ("Um mundo sem ladrões") e "The Knot". Além de atriz, Li também é conhecida seu trabalho filantrópico, como embaixadora da organização ambientalista WWF em seu país.

O terceiro filme da saga, "Transformers: O Lado Oculto da Lua" (2011), é o quarto filme que mais arrecadou na história da bilheteira dos cinemas chineses - a segunda estrangeira, depois de "Avatar".

adblock ativo