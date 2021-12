Les Misérables é eleito o melhor musical

O musical Les Misérables foi eleito o melhor do gênero, em uma lista de cem espetáculos. A apuração foi executada pelo site britânico Jemm Three, especializado em musicais, a partir de votação dos internautas. A lista é seguida de Wicked, uma paródia de O Mágico de Oz, em segundo lugar, e O Fantasma da Ópera, o mais bem sucedido da história, em terceiro. Na quarta posição, ficou Sweeney Todd e, na quinta, Rent. A lista continua com A Chorus Line (6.º), Into the Woods (7.º) e West Side Story (8.º).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

