Leonardo DiCaprio ganha mostra na Walter da Silveira

Enquanto não chega o Oscar, a Sala Walter da Silveira exibe filmes com Leonardo DiCaprio, favorito a levar o prêmio de Melhor Ator pelo filme O Regresso. Claro que não vão faltar Titanic e Romeu e Julieta. As exibições são sempre às 15h e os ingressos custam R$ 2.

Programação:

Quinta-feira, 28

Titanic (Titanic, EUA, 1997)

Direção: James Cameron

Duração: 194 min.

Elenco: Leonardo Di Caprio, Kate Winslet e Bill Paxton

Classificação: 12 anos

Sinopse - Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) é um jovem aventureiro que, na mesa de jogo, ganha uma passagem para a primeira viagem do transatlântico Titanic. Trata-se de um luxuoso e imponente navio, anunciado na época como inafundável, que parte para os Estados Unidos. Nele está também Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), a jovem noiva de Caledon Hockley (Billy Zane). Rose está descontente com sua vida, já que sente-se sufocada pelos costumes da elite e não ama Caledon. Entretanto, ela precisa se casar com ele para manter o bom nome da família, que está falida. Um dia, desesperada, Rose ameaça se atirar do Titanic, mas Jack consegue demovê-la da ideia. Pelo ato ele é convidado a jantar na primeira classe, onde começa a se tornar mais próximo de Rose. Logo eles se apaixonam, despertando a fúria de Caledon. A situação fica ainda mais complicada quando o Titanic se choca com um iceberg, provocando algo que ninguém imaginava ser possível: o naufrágio do navio.

Sexta-feira, 29

A Ilha do medo (Shutter Island, EUA, 2010)

Direção: Martin Scorsese

Duração: 138 min.

Elenco: Leonardo Di Caprio, Mark Ruffalo, Michelle Williams e Ben Kingsley Classificação: 14 anos

Sinopse - Em 1954, no auge da Guerra Fria, o detetive americano Teddy Daniels e seu parceiro Chuck Aule são levados para Shutter Island, local que abriga o impenetrável Hospital Psiquiátrico Ashecliffe, a fim de investigar o misterioso desaparecimento de uma assassina. Enquanto uma tempestade se aproxima, as suspeitas ficam cada vez mais assustadoras. Dentro de um hospital assombrado pelas terríveis atitudes passadas de seus pacientes e pelos planos desconhecidos de seus médicos, Teddy começa a perceber que, quanto mais se aprofunda na investigação, mais é forçado a encarar alguns de seus piores temores. E entende que pode nunca sair vivo da ilha.

Sábado, 30

Prenda-me se for Capaz (Catch me If You Can, EUA, 2002)

Direção: Steven Spielberg

Duração: 141 minutos

Elenco: Leonardo Di Caprio, Tom Hanks e Christopher Walken.

Classificação: 12 anos

Sinopse - Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) já foi médico, advogado e co-piloto, tudo isso com apenas 18 anos. Mestre na arte do disfarce, ele aproveita suas habilidades para viver a vida como quer e praticar golpes milionários, que fazem com que se torne o ladrão de banco mais bem-sucedido da história dos Estados Unidos com apenas 17 anos. Mas em seu encalço está o agente do FBI Carl Hanratty (Tom Hanks), que usa todos os meios que tem ao seu dispor para encontrá-lo e capturá-lo.



Domingo, 31

Romeu e Julieta (Romeo + Juliet, JAP/ING/NZE, 1983)

Direção: Baz Luhrmann

Duração: 120 minutos

Elenco: Leonardo DiCaprio, Claire Danes e John Leguizamo.

Classificação: 14 anos



Sinopse - Nesta versão para os dias de hoje da peça de Shakespeare o cenário é Verona Beach. Os Capuleto e os Montéquio, duas famílias que sempre se odiaram, têm rixas sem cessar, mas isto não impede que Romeu (Leonardo DiCaprio), um Montéquio, se apaixone pela bela Julieta (Claire Danes), uma Capuleto. Entretanto, uma apresentadora de televisão anuncia que este amor profundo acabará gerando trágicas conseqüenciais, em virtude desta insana rivalidade familiar.

