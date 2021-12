"Legalize Já": Um filme sobre música, amizade, maconha e muito rap rock

É possível que quem nunca tenha escutado, já ouviu falar nos sucessos da banda "Planet Hemp". Com surgimento nos anos 90, o estilo da banda foi marcado pela forte influência do rap rock e ficou conhecido nacionalmente pelas suas letras com fortes denúncias sociais e o posicionamento a favor da legalização da maconha.

"Legalize Já- Amizade Nunca Morre" estreia nessa quinta-feira,18, nos cinemas de todo o Brasil, mas a equipe do Portal A TARDE assistiu com exclusividade o filme nesta terça-feira,16. O longa narra o surgimento da amizade entre Marcelo D2 (Renato Góes) e Skunk (Ícaro Silva) e os primeiros passos da banda "Planet Hemp". O cenário do filme se passa no Rio de Janeiro dos anos 90 e retrata um período marcado pelo forte abuso e repressão policial, contando a história dos dois artistas que enfrentam a mesma realidade de vida e são ligados pela paixão pela música e ideologias.

A trama é repleta de conflitos. Skunk enfrenta a doença da AIDS, em uma época em que os tratamentos ainda eram escassos e vive em um estúdio de mixagem clandestino onde vende fitas cassete para se sustentar e manter viva a sua paixão pela música e arte. Enquanto Marcelo trabalha como camelô nas calçadas do Rio de Janeiro e produz composições e poesias sobre a sua dura realidade. Ele enfrenta junto com a sua namorada Sônia (Marina Provenzzano) uma gravidez precoce, onde os dois tentam conseguir dinheiro para realizar um aborto. Com pouco dinheiro e sofrendo a pressão do pai para sair de casa, Marcelo acaba se esbarrando com Skunk, que vê no talento do amigo uma grande oportunidade de transformar o cenário musical brasileiro.

É dentro de um estúdio improvisado nos fundos de um bar que surge os primeiros sucessos da banda

"Legalize-Já" não é só sobre maconha. Apesar de ser retratado em uma época passada, o filme traz discussões muito atuais como o abuso da violência policial, a criminalização da maconha, os descasos sociais e a liberdade de expressão.

