Leandro Hassum: "O País tem que ser enxergado no futuro"

João Ernesto (Leandro Hassum) é um ex-motorista de ônibus que se torna um político corrupto. Nascido no Nordeste e criado pela tia, entra para a política após fazer parte de um sindicato - e ter perdido um mamilo em um acidente de ônibus.

Liderando nas pesquisas para ser o próximo presidente do Brasil, João vai ao encontro da tia enferma. No leito de morte, ela faz um pedido - sem muita delicadeza: "Seja um homem honesto".

A partir daí, João não consegue mais mentir e as peripécias dele para tentar sobreviver na política com honestidade é o mote de O Candidato Honesto, que chega aos cinemas. Além de Hassum, também participam Luiza Valdetaro, como a jornalista Amanda, e Victor Leal, o assessor Marcelinho.

Discurso consciente

A estrutura do filme não é original. Já pôde ser vista no longa O Mentiroso, sucesso de Jim Carrey de 1997, no qual ele interpreta um advogado que não pode mentir. O longa serviu de inspiração após conversa entre Hassum, o diretor Roberto Santucci e o roteirista Paulo Cursino.

"Conversando sobre os filmes que gostávamos surgiu o do Carrey, que tem um humor com o qual me identifico. Paulo sugeriu fazer uma versão com políticos. Foi uma reação coletiva. 'Vamos fazer essa parada'", contou Hassum em entrevista ao A TARDE.

A partir daí, Cursino sentou para escrever o roteiro, que chegou a ter 15 versões. "O nosso intuito é levar o humor e também passar uma mensagem política", afirmou.

No longa, o personagem principal participa de um debate e, olhando para o público, destaca a importância do voto consciente. Hassum endossa as palavras do personagem. "O que está escrito ali é o alter ego. Temos que ter consciência, não vender nosso voto por remédio ou cadeira de rodas. Temos que pensar a longo prazo. A mudança que está vindo agora não vai ser desfrutada por nós, mas por nossos filhos e netos. O Brasil tem que ser enxergado no futuro".

Voltar a trabalhar com Santucci e Cursino - que estiveram nos dois Até que a Sorte nos Separe - foi um prazer para o ator. "O Santucci me deixa muito à vontade. Já o Paulo sabe escrever muito bem para mim, sabe a forma que eu gosto de falar e o que gosto de fazer", destacou.

Anos produtivos

Nos últimos 12 meses, Hassum emendou Até que a Sorte nos Separe 2, Vestido pra Casar, Candidato Honesto e Os Caras de Pau, este último com a estreia marcada para o dia 25 de dezembro. Além disso, está na novela Geração Brasil como o divertido Barata.

Em 2015, Hassum também não para. Há gravações planejadas para Até que a Morte nos Separe 3 e diversos outros projetos, como os filmes Capitão Gay e Pai Perfeito. Com contrato com a Rede Globo, ainda deve fazer um programa ou novela na emissora carioca. "Ainda tem muita coisa para acontecer no próximo ano", brincou.

