Leandra Leal estreia como diretora em documentário

O documentário Divinas Divas estreia nesta quinta, 22, no circuito de cinema de Salvador. Divinas Divas, primeiro longa dirigido pela atriz Leandra Leal, já ganhou o prêmio pelo voto popular e foi eleito Melhor Documentário pelo Prêmio Felix.

O doc, que tem quase duas horas de duração, mostra a relação de Leandra Leal com o teatro Riva, que foi dirigido pelo seu avô, Américo Leal. Assim, ela acompanha a rotina de Rogéria, Jane Di Castro, Divina Valéria, Camille K, Fujika de Halliday, Eloína dos Leopardos, Marquesa e Brigitte de Búzios durante os preparativos para um espetáculo que celebra seus 50 anos de carreira.

As sessões vão acontecer na sala 11 do UCI Orient Bahia, nos horários de 17h20, 19h40, 22h e 00h15, com classificação indicativa de 14 anos. Nas duas primeiras semanas de estreia, o valor do ingresso será de R$ 12 (inteira).

