Lázaro Ramos participa de exibição de 'Bando, um filme de' em Salvador

No próximo sábado, 17, às 17h20, acontecerá a primeira sessão do longa-metragem "Bando, Um Filme De", no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, no Centro de Salvador.

O documentário, que é dirigido por Lázaro Ramos, um dos dos atores revelados pelo grupo, e Thiago Gomes foi produzido nos últimos 3 anos e traz 42 entrevistas e 112 fotografias concedidas por 12 fotógrafos.

O longa conta a história completa dos primeiros 25 anos do Bando de Teatro Olodum por meio de seus atores, colaboradores e estudiosos, além de imagens de bastidores.

No final da sessão, realizada durante o XIV Panorama Internacional Coisa de Cinema, haverá uma conversação com a presença do ator e diretor Lázaro e de integrantes do Bando de Teatro Olodum. Os ingressos custam R$ 12 e R$ 6 (meia)

