Laranja Mecânica, de Kubrick, abre o Cineclube Glauber Rocha

Pode até ser confortável ver filme deitado no sofá da sala, mas bom mesmo é ir ao cinema: na tela grande cabem tudo o que o diretor do filme sonhou; no som que se espalha por todos os cantos estão guardadas emoções que a TV de casa desconhece.

Nesta terça-feira, 6, às 20 horas, no Espaço Itaú de Cinema (Centro), o Cineclube Glauber Rocha estreia, e é em grande estilo: o público vai poder assistir, em cópia restaurada, ao clássico "Laranja Mecânica" (1971), de Stanley Kubrick.



O projeto foi idealizado pelos cineastas Marília Hughes e Cláudio Marques, também gestor do Espaço Itaú de Cinema. É dos dois também a curadoria do projeto, que deve exibir, nas próximas sessões, filmes de diretores como Yasujiro Ozu, Alain Resnais, François Truffaut e Francis Ford Coppola.



A ideia é dar às novas gerações a possibilidade de ver filmes clássicos no cinema, justamente como fazia Walter da Silveira (1915 - 1970) em seu cineclube. "Salvador tem essa tradição, e o ápice do Cineclube de Walter foi no Cine Guarany, que funcionava onde hoje é o Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha", diz Cláudio.



Para ele, é preciso recuperar a relação com o filme no cinema. "A gente está muito habituado a ver o filme no DVD, perdeu um pouco a relação com a obra do jeito que foi pensada para ser projetada. Percebo que, para a maioria dos espectadores, às vezes até mesmo os cinéfilos, um bom som e uma boa projeção viraram questões secundárias", Cláudio afirma.



Como num cineclube, as sessões serão sucedidas de um bate-papo do público com um convidado. Nesta terça, o debate seria comandado por João Carlos Sampaio, jornalista e crítico de cinema de A TARDE, falecido na última sexta-feira.



Cláudio conta que, apesar da alegria em inaugurar o cineclube, não há mais a euforia: a festa que estava prevista para o evento foi cancelada, e a sessão de Laranja Mecânica será em homenagem a João.



"Ele foi um entusiasta da ideia desde o início, tanto que seria o primeiro convidado. Essa sessão será dedicada a ele. O cinema é nossa igreja, nossa liturgia. Essa sessão será como uma missa para lembrar e celebrar João", afirma o curador do cineclube.

