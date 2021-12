Lançado trailer de filme sobre Paulo Coelho

O trailer de "Não Pare na Pista - A Melhor História de Paulo Coelho" foi divulgado nesta sexta-feira, 25, no canal da produtora Dama Filmes, no Youtube.

O longa conta a história da vida do escritor Paulo Coelho antes de se tornar um dos autores mais lidos do mundo, e é baseado em depoimentos dados pelo próprio autor à roteirista Carolina Kotscho.

No elenco estão os irmãos Júlio Andrade - que interpretou "Gonzaguinha" no filme "Gonzaga - De Pai para Filho") - e Ravel Andrade, que se revezam no papel do protagonista.

Em entrevista à revista "Época", Paulo contou sua reação ao assistir ao filme pela primeira vez: "Eu não sabia de nada até então, e adorei o filme. Porque ele é fiel à minha vida, inclusive nas partes negativas, como minha relação conturbada com Raul Seixas e o desprezo que manifestei contra meus pais quando eu era hippie. O ator Júlio Andrade está excelente como Paulo Coelho", entregou ele.

O filme é uma co-produção brasileira/espanhola, e estreia no Brasil no dia 14 de agosto.

