Lady Gaga vai protagonizar versão de 'Nasce Uma Estrela'

A estrela americana do pop Lady Gaga continua trilhando seu caminho no mundo da atuação e protagonizará a nova versão de Nasce uma Estrela, filme que marcará a estreia do ator Bradley Cooper como diretor. Segundo a informação divulgada nesta quarta-feira, 18, pelo Deadline, a Warner Bros. deu finalmente o OK para o projeto e confirmou os rumores que davam conta da participação de Gaga.

Lady Gaga, que participou dos filmes Machete Mata (2013) e Sin City 2: A Dama Fatal (2014), deu um grande passo adiante em sua carreira de atriz graças à série televisiva American Horror Story, com a qual ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de minissérie.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo