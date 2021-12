Kubrick mostra a beleza como um sintoma de desordem

Fotógrafo da revista Look, diretor de curtas em 16mm, no começo dos anos 50, Stanley Kubrick não tardaria a se destacar ao estrear no cinema com duas histórias fortes: A Morte Passou por Perto (Killer's Kiss), com Frank Silvera e Irene Kane, e, sobretudo, O Grande Golpe (The Killing), com Sterling Hyden e Colen Gray, em que desarticula o tempo cinematográfico em uma trama de assalto a um hipódromo milimetricamente planejada.

Mas é com Glória Feita de Sangue (Paths of Glory), com Kirk Douglas e Ralph Meeker, que se notabilizou como cineasta capaz de criar uma obra próxima dos grandes clássicos de guerra, ao nível de A Grande Ilusão (1937), de Jean Renoir, pelo espírito humanista e caráter antibélico.

É neste filme que Kirk Douglas, no papel do coronel Dax, citando o escritor e pensador Samuel Johnson (1709 a 1784), berra para Meeker, o general Mireau, que o patriotismo é o último refúgio de um canalha.

O coronel estava em meio a uma operação desastrada ordenada pelo general francês. Confrontado com o próprio erro e arrogância, Mireau manda inicialmente sacrificar o batalhão dado como covarde por recuar diante do ataque suicida na Primeira Guerra Mundial. Dax tenta de todas as formas demovê-lo, buscando uma solução para a medida drástica anunciada, no sentido de desarticular o discurso de dureza e inexorabilidade característico do general.

Kubrick, ali, demarcou sua direção com planos notáveis e movimentos de câmera como os grandes travellings em meio às trincheiras. Inaugurou um campo visual, uma forma de olhar.

São conhecidos os pontos de fuga no cinema do cineasta norte-americano, que delimitam os espaços, em sua simetria, com frequência associados a ambientes assépticos, não sem razão, em meio a exageros tocantes que levam de um ponto a outro, do perfeccionismo e elegância, simplesmente, ao cúmulo da caricatura.

São o máximo, sintomas de uma visão superior. Tido como cineasta bissexto, que demorava para lançar um filme, dado o culto à perfeição, é nessa atmosfera aparentemente salubre que está o âmago de Kubrick. Ele exagera na beleza para ressaltar a desordem.

| Programe-se |

O quê: X Panorama Internacional Coisa de Cinema

Quando: De 29 de outubro a 5 de novembro

Onde: Espaço Itaú Glauber Rocha

Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 | Grátis em Cachoeira

adblock ativo