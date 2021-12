A banda de rock Kiss tem novidades para os fãs. O grupo gravou uma música inédita para o filme "Scooby-Doo! And Kiss: Rock and Roll Mistery". Denominada "Don´t Touch My Ascot", a canção foge totalmente da sonoridade costumeira da banda.

O filme e a música já estão disponíveis para baixar desde a sexta-feira, 10, em sites de download. Em breve, a animação também poderá ser adquirida Blu-ray e em DVD.

Ouça a música inédita:

Da Redação Kiss grava música inédita para franquia de "Scooby-Doo!"

adblock ativo