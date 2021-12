A atriz e youtuber, Kéfera Buchmann vai participar da pré-estreia do filme "É Fada" nesta segunda-feira, 3, no Cinépolis do Shopping Bela Vista.

O filme será transmitido em todas as salas do cinema. No dia, os valores dos ingressos serão diferenciados: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Quem adquirir o ingresso antecipado, ganha um pôster do filme.

Confira as salas e horários de exibições:

Sala 01 - 19h20

Sala 02 - 19h25

Sala 03 - 19h30

Sala 04 - 19h35

Sala 05 - 19h40

Sala 06 - 19h00

Sala 07 - 19h05

Sala 08 - 19h10

Sala 09 - 19h15

Da redação Kéfera vem a Salvador lançar filme "É Fada"

