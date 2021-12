"Jumanji" ultrapassa bilheteria de "Liga da Justiça" nos EUA

O filme "Jumanji: Bem-Vindo à Selva" estreou mundialmente na semana passada e já está dando o que falar. O longa, estrelado por Dwayne Johnson e Jack Black, ultrapassou "Liga da Justiça" nas bilheterias americanas.

De acordo com o site Box Office Mojo, "Jumanji" acumula um US$ 245 milhões de bilheteria nos Estados Unidos, contra US$ 227 de Liga da Justiça. A arrecadação mundial de Jumanji já chega a US$ 524 milhões. No Brasil, o filme ficou na liderança isolada em seu fim de semana de estreia, arrecadando R$ 16 milhões entre os dias 4 e 7 de janeiro.

A releitura do filme de 1995 acompanha quatro jovens que encontram um antigo videogame com o jogo de Jumanji. Ao ligarem e escolherem um personagem, eles são transportados para uma floresta.

