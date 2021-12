Júlio Andrade, ator: "minha luta é pelo novo, pelo desafio"

Júlio Andrade confessa que demorou a se entender como uma imagem representativa do cinema nacional. Coloca-se ao lado de uma geração de jovens atores tais como Wagner Moura, Lázaro Ramos, Irandhir Santos e João Miguel.

E é de fato um dos atores mais requisitados e atuantes atualmente. Com Maresia, venceu o prêmio de Melhor Ator no Cine Ceará, em junho. No Festival do Rio, repetiu o feito vencendo como intérprete masculino por dois filmes: Sob Pressão, de Andrucha Waddington (já em cartaz nos cinemas), e Redemoinho, de José Luiz Villamarim, ainda inédito no circuito.

Já foi Gonzaguinha em Gonzaga: de Pai pra Filho (2012) e Paulo Coelho em Não Pare na Pista: A Melhor História de Paulo Coelho (2014). Na cinebiografia de Elis Regina, que estreia também nessa quinta nos cinemas, ele vive o coreógrafo Lennie Dale. Atuou com Irhandir Santos em Obra (2014) e retomou a parceria com o ator no recente Redemoinho.

Este ano também apareceu na minissérie global Justiça. Enfim, um ator que não para de trabalhar e já se prepara para lançar o ainda inédito Malasartes e o Duelo com a Morte, de Paulo Morelli, em que vive justamente a Morte.

Em Maresia, filme de Marcos Guttmann, que estreia essa semana nos cinemas em Salvador, Júlio interpreta dois personagens: o pintor incompreendido Emilio Vega e, anos mais tarde, o perito em arte Gaspar, obcecado pela obra de Vega. São duas facetas de uma mesma pulsão pela arte.

Júlio conversou com a reportagem de A TARDE sobre esse lançamento e sua carreira.

Em Maresia você interpreta dois personagens distintos. Como você recebeu esse desafio?

Quando eu li o roteiro fui atraído imediatamente pelo personagem do Vega. Aquele artista, pintor, que mora no mar, num barco, aquilo me atraiu muito e eu li o roteiro me imaginando fazendo aquele personagem. O Gaspar eu vi que era totalmente oposto, pareciam mesmo que faziam parte de filmes diferentes. Mas eu me concentrei muito no Vega. Depois que eu me despi do cabelo, da barba, daquela época, foi quando eu comecei a pensar no Gaspar. Eu fiz o Vega sem pensar no Gaspar e eu me identifico mais com o Vega.

Essa mudança de personagens foi muito brusca?

Eu adoro essa coisa de mudar, de fazer coisas diferentes. Nós filmamos muito rápido [quatro semanas, sem intervalo], mas foi um processo muito tranquilo. Fazer o Vega foi como surfar num livro de poesia. Eu gosto de fazer coisas mais viscerais, com improviso, estar solto num lugar. Como ator a gente precisa estar preparado para fazer qualquer cena. Eu sempre dou uma lida no roteiro, no início do projeto, mas depois eu largo o projeto e me concentro no personagem, no que tem dentro dele. O Vega foi isso, eu estava pronto pra fazer qualquer cena dele, estava amando aquele lugar. Quando você encontra o caminho do personagem é maravilhoso, pode vir qualquer coisa e você faz.

Outro desafio foi sua aversão ao mar? Como foi isso?

Eu sabia nadar até os 18 anos, mas nessa idade eu quase morri afogado e, a partir daí, eu fiquei com muito medo do mar. Desde então eu não entrava na água, só se fosse até a canela. Mas o filme serviu para eu perder esse trauma. Dos filmes que eu faço eu sempre levo alguma coisa para minha vida, e eu precisava resolver essa questão com o mar. Esse foi o meu desafio. Eu reaprendi a nadar e isso foi muito recompensador.

A ideia de identidade, a veracidade e o valor da arte são questões muito fortes no filme. Mas esses dois personagens parecem também muito obcecados pela criação. Você diria que Maresia é um filme sobre a obsessão?

Sim, acho que cada personagem tem um pouco disso, o Gaspar talvez mais. E eu vejo no Vega não só uma obsessão, mas uma filosofia de vida. Ele não tem nenhuma ambição maior, nenhum grande sonho. Ele só quer ter a comida dele, a bebida e para isso ele precisa criar os quadros. Ele tem uma ligação com a arte que o faz se manter vivo. Já o Gaspar é mais obsessivo pela relação entre falso e verdadeiro, pela descoberta, e isso acaba se transformando numa espécie de doença.

Você trabalhou com o Irandhir Santos no Obra e agora em Redemoinho. Como foi esse reencontro?

Quando a gente fez o Obra, já tínhamos uma vontade de trabalharmos juntos novamente. O Iran é um ícone de nossa produção, muito pela forma como ele encara a profissão. Ele tem um processo muito particular e encantador, de construção de personagem. E foi um grande presente estar ao lado dele porque eu sou o exato oposto. Eu não sou de ficar compondo, ele escreve páginas sobre os próprios personagens. Meu processo é muito mais intuitivo, eu sou muito mais inquieto.

Foi assim também em Redemoinho?

Redemoinho é muito focado nos atores, exige uma concentração muito maior porque filmamos poucos takes. Então quando a gente vai para a cena, é quando acontece essa cumplicidade entre os atores, isso que rola entre eu e o Irandhir. E é onde a gente mais gosta de estar, tenho certeza que ele também. Ele se prepara muito sozinho, mas é super generoso para ouvir e estar junto com você na cena, ele não se fecha em seu próprio personagem. E mais importante que eu em cena, é o outro. Se eu não tenho o outro comigo, não vou ter uma boa cena.

Você sempre fez poucos trabalhos para a TV. Esteve agora na minissérie Justiça. Como você lida com esse tipo de trabalho?

Eu nego muito mais do que aceito minha relação com a TV. Meu maior medo é de me engessar lá dentro, de fazer sempre o mesmo personagem, o mesmo tipo de produto. E minha luta é sempre pelo novo, pelo desafio. Eu poderia estar rico, pousando em revista, fazendo muita TV, mas não é isso que me interessa nessa vida. O que me interessa é a emoção de viver e para isso eu aceito o que me faz emocionar.

Olhando para os seus projetos, são realmente bem diversos.

Eu não procuro personagens fáceis. Eu penso muito em minha carreira, já neguei vários projetos de grande porte, comédias que fazem milhões de bilheteria. Mas eu nego porque não é isso que eu quero. Eu não me acho um ícone, mas eu sei que eu faço parte do cinema brasileiro. Hoje entendo e aceito isso com segurança, agora que fiz 40 anos. Eu sinto que eu faço parte de uma geração. Junto de pessoas queridas como Wagner Moura, Lázaro Ramos, João Miguel, Irandhir, e isso é um grande privilégio.

adblock ativo