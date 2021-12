Julie Delpy garante diversão em Lolo

O Festival Varilux de Cinema Francês tem méritos. Um deles é apresentar em primeira mão alguns filmes comerciais franceses que, longe de alçar voo, aparecem como boas surpresas. Este ano, não foi o caso de Um Amor à Altura, de Laurent Tirard, uma comédia romântica grosseira com Jean Dujardin no papel de um homem com menos de um metro e meio de altura.

Mas Lolo - O Filho da Minha Namorada, dirigido por Julie Delpy, também um dos títulos exibidos, garante senão boas doses de reflexão, alguns momentos divertidos com a história de uma produtora de moda em férias, ao lado da melhor amiga em um balneário do sul da França, que conhece um "caipira" prestes a se mudar para Paris.

Delpy é queridinha desde que começou a despontar em filmes como Sangue Ruim (1987), Filhos da Guerra (1990), A Igualdade é Branca (1994) e, sobretudo, Antes do Amanhecer (1995), desdobrado em uma trilogia integrada por Antes do Pôr do Sol (2004) e Antes da Meia Noite (2013). Mas ninguém diria que se tornaria uma diretora regular.

Politicamente incorreto

Em Lolo, ela é a tal produtora Violette que, com Karin Viard como Ariane, destila uma boa dose de humor politicamente incorreto logo no início do filme, quando se bate com o expert em computação Jean-René (Dany Boon). Passado o constrangimento inicial, os dois engatam um relacionamento amoroso na capital francesa. Encontram uma barreira em Eloi (Vincent Lacoste), o Lolo do título, o filho de Violette.

De pó de mico encomendado para espalhar na roupa de René e sabotagem de um programa de computador a comprimidos dissolvidos na bebida para fazer o namorado da mãe dar vexame na presença do designer Karl Lagerfeld, que aparece no filme de corpo presente, Lolo faz de tudo para afastar o casal.



Delpy não escapa a certo esquematismo decorrente do fato de fazer uma comédia romântica e lançar mão dos mais previsíveis artifícios - inclusive uma "cartilha" psicanalítica desbotadíssima - para justificar o comportamento do garoto. Mas a falta de pretensão e uma certa leveza ao lidar com clichês em meio a tramas agressivas que se multiplicam conferem uma graça particular ao filme.

adblock ativo