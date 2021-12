Julian Assange critica filme sobre WikiLeaks

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, voltou a criticar o filme sobre o site que publicou milhares de documentos diplomáticos dos Estados Unidos, chamando-o de "grande soneca geriátrica", em uma carta dirigida ao seu protagonista divulgada nesta quinta-feira, 10.

Em um comentário que acompanhou a carta dirigida ao ator que interpreta seu personagem, Benedict Cumberbatch, Assange sustentou que "o resultado é uma grande soneca geriátrica que só pode ser apreciada pelo governo americano". Não se sabe se Assange viu o filme finalizado, que foi apresentado em setembro no Festival de Toronto.

"Acredito que você é uma boa pessoa, mas não creio que se trate de um bom filme", escreveu o australiano em uma carta enviada em janeiro, mas que não havia tornado pública até agora.

O britânico Cumberbatch pediu que Julian Assange se reunisse com ele, mas o fundador do WikiLeaks, refugiado na embaixada do Equador em Londres desde junho de 2012, se negou. Um encontro deste tipo "pode parecer legitimar um filme que pretende enganar o público com múltiplas inexatidões", explicou Assange.

"Este filme enterrará pessoas honestas que fazem num trabalho honesto, justo em um momento no qual o peso do Estado está caindo sobre elas. Afogará a verdade sobre os acontecimentos num momento em que a verdade é essencial", acrescentou.

Na carta, Assange diz ter "apreço" por trabalhos anteriores de Cumberbatch, e acrescenta: "Acho que eu gostaria de conhecê-lo".

No filme, Cumberbatch, de 37 anos, dá vida a um Assange rude, estranho e desmazelado. Na vida real, Assange, um ex-hacker australiano de 42 anos, pediu asilo ao Equador para escapar do risco de ser extraditado da Grã-Bretanha para a Suécia, onde é suspeito de crimes sexuais.

O Quinto Poder, dirigido por Bill Condon, estreará na próxima semana nos Estados Unidos e foi adaptado de dois livros, um escrito pelo ex-porta-voz do site, o alemão Daniel Domscheit-Berg, e o outro por dois jornalistas britânicos, David Leigh e Luke Harding. O longa estreia no Brasil no dia 25 de outubro.

Confira o trailer do filme:

Agência AFP Julian Assange critica filme sobre WikiLeaks

