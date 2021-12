Julia Roberts vai estrelar filme sobre epidemia de AIDS

Julia Roberts vai interpretar uma médica paraplégica que trata pacientes no início da epidemia de Aids na adaptação para as telas da peça "The Normal Heart", informou a rede de TV a cabo HBO.

O drama vencedor de um prêmio Tony, que deve estrear no canal pago em 2014, conta a história do início da epidemia nos anos 1980 em Nova York.

A atriz, ganhadora de Oscar por "Erin Brockovich", interpreta a médica Emma Brookner, que trata de vários primeiros pacientes infectados pelo vírus HIV, que causa a Aids. Mark Ruffalo vai interpretar Ned Weeks, uma testemunha de como a doença devastou a comunidade gay da cidade.

O filme será dirigido pelo criador de "Glee", Ryan Murphy, e foi adaptado pelo autor da peça, Larry Kramer, um dos primeiros defensores dos cuidados e prevenção à Aids.

"Ryan montou um elenco extraordinário para levar a produção teatral histórica de Larry Kramer para as telas pela primeira vez, e não poderíamos estar mais animados por trazer este filme importante para a HBO", disse Michael Lombardo, presidente de programação da HBO, em um comunicado, na sexta-feira.

"The Normal Heart" estreou em 1985 em Nova York e foi remontado na Broadway em 2011, ganhando o prêmio Tony de melhor remontagem.

A versão do filme foi originalmente concebida como um lançamento para o cinema, antes que a HBO a transformasse em um filme para a TV.

