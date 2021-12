Jude Law será novo astro em 'A Recompensa'

"A Recompensa", novo filme do astro Jude Law, começa com uma cena na prisão, onde o protagonista, o delinquente Dom Hemingway, olha direto para a câmera e se gaba de suas façanhas sexuais. Nos próximos minutos, livre da prisão em que passou os últimos 12 anos, o vemos mordendo o rosto do homem que dormiu com sua esposa - em uma cena estilo Hannibal - e numa orgia regada a cocaína e prostitutas. Dom Hemingway traz Jude Law como o público nunca o viu.

"A historia é sobre um homem que se vê como um Elvis dos ladrões de banco, mas que na realidade é o oposto", disse o ator ao jornal O Estado de S.Paulo durante o lançamento do filme em Londres. "É um homem que não consegue controlar suas palavras e ações. Mas o filme é uma jornada sobre quem ele é na realidade. É chocante, vulgar, hilário, bêbado e poético", disse o ator de 41 anos.

Este é o retorno do ator inglês à cidade onde nasceu: Londres. "Quis viver Dom por seu humor e pelas páginas e páginas de monólogos, algo que geralmente encontramos em textos de teatro, e não nos de filmes", disse. "Em um mundo politicamente correto, não é frequente encontrarmos personagens tão diretos e rudes como ele", afirma.

Law esteve ligado à papéis de galãs a maior parte de sua carreira. Entretanto, com a idade, o britânico tem sido escalado para uma variedade de personagens bem mais interessantes, deixando o estereótipo do bonitão para trás. Uma escolha que começou desde que viveu Hamlet nos palcos em 2009, o papel mais desafiador de sua carreira, segundo ele. "Durante minha juventude, senti que as pessoas queriam me encaixar nessa categoria [DE GALÃ] e, na realidade, eu não queria. Buscava papéis mais esquisitos. Certamente, nos últimos anos, tenho sentido essa liberdade, que é gratificante".

Law completou recentemente uma temporada interpretando Henry V, difícil texto de Shakespeare, nos palcos em Londres, competindo com o colega Tom Hiddleston que vivia a tragédia Coriolano no fim do ano passado.

Law confessa que viver Dom Hemingway em A Recompensa não parecia tão impensável. "Estava pronto para isso. Queria interpretar alguém ofensivo e desagradável assim. Tenho procurado um papel como este há algum tempo", disse, acrescentando que "Dom lembra personagens de Charles Dickens e Shakespeare, pois, apesar de vulgar, ele tem um incrível vocabulário".

Quando divulgava, em 2012, o filme Anna Karenina, Law já demonstrava a vontade de seguir esse caminho. "Sempre me sinto desconfortável e procuro por mais", disse ele na época. Porém, o ator revela que, para viver o grosseiro personagem, fez questão de se certificar de que estaria nas mãos certas. "Sabia que esse papel seria uma queda livre assim que me entregasse a ele, e precisaria ter pessoas certas ao meu redor", disse. O filme é dirigido pelo americano Richard Sheppard, mais conhecido por projetos na TV - como Betty A Feia e 30 Rock.

Largado

Um aspecto que se destaca no novo filme é que Law está notavelmente feio. Aos jornais britânicos, ele disse que a dieta rígida envolveu dez garrafas de Coca-Cola por dia. Ele explica; "Foi uma mistura de muita bebedeira, sorvete, hambúrguer e bastante cigarro. Eu me larguei. Nós precisávamos mostrar um corpo que estivesse de acordo com a vida que ele teve", disse o ator, que está completamente pelado em uma das cenas do filme. "Não fiquei envergonhado. Essa palavra não existe no vocabulário do Dom", disse.

Jude Law poderá ser visto também no filme O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson. Mas veremos Sherlock Holmes parte 3 num futuro próximo? "Tive alguns encontros para discutir o roteiro, e sei que eles estão escrevendo um no momento", entrega.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

