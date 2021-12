J.R.R. Tolkien terá sua primeira cinebiografia

O filme Tolkien será a primeira cinebiografia definitiva do escritor J.R.R. Tolkien. O longa pretende retratar a influência da univerisdade e da participação do autor na Primeira Guerra Mundial - período em que J.R.R. perdeu muitos amigos nos campos de batalha - e na criação dos seus personagens e livros O Hobbit e O Senhor dos Anéis, dentre outros.

Tolkien será uma produção da Fox e de Peter Chernin Entertainment (Planeta dos Macacos: A Origem). Ainda não foram divulgados quem vai interpretar o escritor, nem a data de lançamento do filme.

O mais novo filme da obra do escritor, O Hobbit- A desolação de Smaug, vai estrear no país no dia 13 de dezembro. As adaptações de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit, lançado em dezembro de 2012, já arrecadaram US$ 4 bilhões em todo o mundo.

