Um vídeo postado no Youtube, feita por um cinegrafista amador, mostra um carro pegando fogo que seria do ator Paul Walker, da série de filmes "Velozes e Furiosos". Ele morreu neste sábado, 30, após o veículo bater em poste.

>> Famosos lamentam a morte do ator de Velozes e Furiosos

Na filmagem, um jovem grava o momento do incêndio no veículo de dentro do carro e, com receio de uma explosão, corre do local ainda segurando a câmera. No áudio, é possível ouvir uma mulher chamar o socorro e avisar que o carro tem passageiros.

O site de entretenimento "TMZ", especializado em celebridades, noticiou que o ator estava em um carro da marca Porsche quando o motorista perdeu o controle, bateu em um poste e pegou fogo.

Da Redação Jovem filma o que seria carro do ator Paul Walker em chamas

