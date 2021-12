Jornalista estreia como diretor em documentário

Conta a lenda que uma índia engravidou misteriosamente e deu à luz a uma menina muito branca, a quem chamou de Mani. Em pouco tempo, a menina morreu e, seguindo a tradição, foi enterrada na oca em que vivia. A mãe regava todos os dias o local onde nasceu uma planta de raiz marrom e muito branca no interior, que foi chamada de mandioca. Os índios passaram a usar a raiz para fazer farinha e outros alimentos.

Inspirado na história indígena e na importância da mandioca como elemento da identidade nacional, o jornalista Zezão Castro dirigiu Mandioca - Raiz Brasileira. O documentário estreia nesta quinta-feira, 12, às 19 horas, na Sala Walter da Silveira.

O filme mostra o cultivo da mandioca em 12 cidades da Bahia e as manifestações e músicas que estão associadas à prática, sejam as cantigas entoadas no momento do plantio ou a presença da raiz na música popular brasileira.

A ideia para o documentário surgiu porque, com a ampla divulgação da mandioca como alimento nacional, o diretor pôde lembrar da adolescência, quando viu uma casa de farinha pela primeira vez. Além disso, quando era pequeno, a sua avó Dezinha fazia para ele e para o seu pai beiju, em Camacã, no sul da Bahia.

"Foi a junção de várias coisas. A cumplicidade com a questão da mandioca, minhas reminiscências da infância e também porque me apaixonei pelos cânticos de trabalho. Depois que conheci os cantos da mandioca - muitos são ancestrais, decidi inserir no contexto da pesquisa. Então parti em expedição por várias regiões da Bahia".

O documentário levou quatro anos para ser produzido e foi realizado através do Edital de Demanda Espontânea da Secretaria Estadual de Cultura. O diretor comenta que foi mudando à medida que pesquisava mais. "Eu planejava fazer com um narrador e haveria uma intervenção maior dele no filme. Depois tive que mudar e o filme ficou mais orgânico, mais parcial", esclarece.

Zezão, que também é cordelista, escreveu um cordel que foi transformado em animação para o filme, com a ajuda do desenhista Augusto Matos. "Tentei conjugar uma atmosfera de cordel à narrativa mesclando música e agricultura", conta.

Para o cordel animado que mostra a lenda, ele contou também com o auxílio do ator Jackson Costa, do músico Matheus Aleluia e da jovem Luz Brasil, no papel da mãe da indiazinha Mani e como narradora.

O diretor conta que fez questão de entrevistar uma baiana de acarajé para explicar o papel da mandioca na dieta dos orixás. "Algumas oferendas são feitas com a farofa, como a farofa para Exú", explica.

O objetivo de Zezão é transformar Mandioca - Raiz Brasileira em série de TV. "A mandioca é um produto do Brasil e, assim como a lenda, uma história feminina muito triste, constrói a identidade brasileira".

