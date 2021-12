Jornalista encontrou na ficção modo de lidar com realidade

Ceci podia jurar de pés juntos que não tinha nascido para a ficção. Escrevia reportagens e filmava documentários: sua matéria-prima era sempre a realidade. Mas é que, sendo filha de contador de histórias, não dava para burlar tanto assim o destino: foi com o curta-metragem Doido Lelé, inspirado numa das histórias que seu Davi lhe contava, que Ceci Alves, 40, se assumiu também como cineasta de ficção.

Não é que não tivesse começado antes. Aos três anos, ela já ensaiava os primeiros passos na sétima arte, quando recortava as revistas em quadrinhos com o primo André. Com os recortes, montavam novas histórias. O nome da brincadeira? Cineminha.

O primeiro filme que viu no cinema foi o Super-Homem, o que tinha no papel principal Christopher Reeves. Ela, seu Davi e a irmã mais velha foram assistir ao filme no Guarany (atual Espaço Itaú de Cinema, no Centro), mas a fila para entrar era tão grande que ia até a subida da avenida Sete. "Vimos o filme na ponta do pé, até que um casal saiu da escada e pudemos sentar lá para ver", ela conta.

Graduada em jornalismo, Ceci foi selecionada para uma especialização em Montagem e Edição em Cuba. Em 2008, ela concluiu sua segunda especialização, desta vez em Direção de Cinema, na Universidade de Toulouse, na França. Dois anos depois, se tornou Mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia.

Ficção

O interesse pela ficção chegou depois, motivado pelo falecimento de seu Davi. "Ele era minha família, porque perdi minha mãe muito cedo. Escrever o roteiro de Doido Lelé foi uma das formas de sair do luto. Ficção sempre me assustou porque você fica como se fosse Deus daquele universo", Ceci conta.

A história era bem parecida com a de seu pai. Enquanto servia ao exército, seu Davi fugia da caserna para participar de concursos de calouros. Um dia decidiu ir lá e fazer o que gostava, que era cantar fazendo piada. "Não só ganhou o prêmio como ficou conhecido. Mas foi preso por ter fugido da caserna", revela Ceci, aos risos.

Lançado em 2009, Doido Lelé ganhou prêmios e participou de festivais importantes como o de Cannes, na França, dentro da programação do Short Film Corner, em 2010.

Depois, foi a vez do curta-metragem Da Alegria, Do Mar e De Outras Coisas, lançado em novembro do ano passado. O roteiro era antigo: Ceci escreveu no fim da década de 1990. Na época, era repórter de A TARDE, e se chocou com a brutalidade de um crime contra travestis. "Jorge Lindsay era o repórter que estava apurando o caso. Achei tão absurdo a pessoa pagar com a vida a escolha de ser diferente!", Ceci diz.

Em junho, Ceci finalizou as gravações do curta O Velho Rei, que contou com Antonio Pitanga no elenco. O filme, que tem cinco minutos de duração, foi gravado em Salvador e no Rio de Janeiro.

Na estrada com Da Alegria, que tem sido selecionado para diversos festivais, Ceci conta que já tem dois novos roteiros prontos. Um foi feito sob encomenda e trata da Bahia na década de 1960. O outro, que se chama Ua Bem Bum!, fala sobre a chegada do axé nos de 1980 na Bahia. Todos de ficção, vale ressaltar.

Parceria

A moça se dedica ainda a uma websérie em co-direção com Fabíola Aquino. Diário da Primavera mostra a relação com o corpo depois de uma cirurgia bariátrica. Parceira de Ceci na direção, Fabíola elogia a cineasta: "Ela é extremamente determinada, tenho o maior orgulho de estar próxima dela nos projetos que estão em curso. Vida longa à nossa parceria!".

Cheia de projetos e ensinando nos cursos de Audiovisual e Jornalismo na Unijorge, Ceci terminou abandonando as redações dos jornais, mas ainda assina como "cineasta e jornalista". "Tanto o jornalismo quanto o cinema contam histórias. Ser jornalista me deu régua e compasso, e meu cinema eu não faço sozinha. Amo minha equipe. Não existem os meus filmes, mas os filmes da galera", afirma a inquieta moça, que anda cada vez mais amiga da ficção.

adblock ativo