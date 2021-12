Johnny Depp vai produzir longa baseado em Dom Quixote

O ator Johnny Depp fará uma parceria com a Disney para trabalhar em uma nova adaptação do clássico romance espanhol de Miguel de Cervantes "Dom Quixote". Ainda sem título, a versão cinematográfica será escrita por Steve Pink e Jeff Morris e produzida pelo ator.

Depp tem uma relação de longa data com adaptações do romance de Miguel de Cervantes, tendo inclusive gravado trechos no papel de um equivalente a Sancho Pança em uma das tentativas de Terry Gilliam filmar o clássico.

E esta não é a primeira vez que o astro produz um filme da Disney. Recentemente, Johnny , 49 anos, também se envolveu na produção de O Cavaleiro Solitário, além de estrelar.

