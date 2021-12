Johnny Depp aparece com visual inusitado em novo filme

O trailer de Black Mass, filme de máfia que tem Scott Cooper na direção e Johnny Depp como protagonista, foi divulgado nesta quinta-feira, 23. O vídeo reitera a versatilidade da interpretação do ator, que o consagrou no início dos anos 1990 como uma das grandes revelações do cinema.

No filme, baseado em fatos reais, Depp aparece envelhecido, careca, com os olhos claros, expressão misteriosa e dentes manchados, um mafioso moderno de Boston, que é Whitey Bulger, personagem vivido pelo ator.

Bulger foi preso em 2011 e era um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos. Ao ser condenado, ele passa a ser informante do FBI sobre uma família mafiosa que invade o seu território de contravenção. O bandido tem mais de 21 homicídios provados e é acusado de uma série de crimes.

Além de Johnny Depp, o longa tem no elenco os atores Benedict Cumberbatch, Kevin Bacon, Adam Scott, Peter Sarsgaard, Juno Temple, Dakota Johnson, Joel Edgerton e Corey Stoll.

Black Mass é baseado no livro Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob, escrito por Dick Lehr e Gerland O'Neil, jornalistas americanos. O longa metragem estreia no dia 18 de setembro nos Estados Unidos.

Johnny Depp is deadly serious in the tense first look at #BlackMass. https://t.co/PfUn7J5zj6 — Warner Bros. UK (@WarnerBrosUK) 23 abril 2015

