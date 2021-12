John Williams assinará trilha sonora do novo "Star Wars"

O compositor americano John Williams, ganhador de cinco Oscar, voltará a compor a trilha sonora de "Star Wars" no episódio VII.

A informação foi confirmada em comunicado neste sábado, 27, pela presidente da LucasFilm, Kathleen Kennedy, durante o convenção europeia da saga "Star Wars" realizada em Essen, na Alemanha.

Williams, de 81 anos, tem mais de 60 anos de carreira e é autor de algumas das trilhas sonoras mais conhecidas do mundo, como as da saga "Star Wars", "Contatos Imediatos de Terceiro Grau", "Inferno na Torre" e as das séries de filmes "Harry Potter" e "Indiana Jones".

O começo das filmagens do novo "Guerra nas Estrelas" começará a ser rodado no início de 2014 e será dirigido por JJ Abrams ("Lost") e terá roteiro de Michael Arndt ("Pequena Miss Sunshine", 2006).

A estreia deve acontecer no verão do hemisfério norte em 2015.

Atores evitam falar sobre nova trilogia



Na quinta-feira, em Essen, os atores da saga evitaram falar sobre os próximos filmes da saga. "Não haverá perguntas sobre a nova trilogia, vamos nos concentrar somente na parte do legado", advertiu o apresentador do debate com Mark Hamill (Luke Skywalker) e Carrie Fisher (Princesa Leia), que abriu a grande convenção.

"Existe alguém hoje em dia que ainda não tenha visto a famosa saga?", perguntava um dos muitos jornalistas que participam do evento para homenagear mais uma vez este fenômeno que, desde 1977, ano de estreia de "Guerra nas Estrelas", emocionou pelo menos três gerações.

"Agora eu vejo os filmes em blu-ray com meus netos", confessou o caçador de recompensas Boba Fett, isto é, o ator Jeremy Bulloch, que também participa do evento com outros carismáticos rostos da série como Anthony Daniels (C3PO), Ian McDiarmid (imperador Palpatine) e Peter Mayhew (Chewbacca).

O encontro, que vai até domingo, conta com todo o tipo de atividades e debates para os fãs dos Jedi, que querem saber mais sobre a possibilidade do relançamento da série em 2015 graças à Disney e ao diretor J.J. Abrams.



À espera de novidades, a convenção permitiu mais uma vez relembrar o "legado" e a paixão que os seis filmes da saga despertam nos admiradores, alguns deles que percorreram mais de 200 quilômetros de bicicleta para comparecer ao encontro, em uma autêntica amostra do uso da "força" interior.

Dentro do salão principal onde acontece o evento, os fãs se deparam com uma recriação do palácio de Jabba the Hutt em Taooine e de um "walker", um dos gigantescos veículos que avançam sobre pernas mecânicas.

Já chegaram por aqui os membros da chamada "Legião 501", voluntários figurantes que aguentam o peso e o calor das fantasias de plástico das robóticas milícias do lado negro gratuitamente, por várias horas seguidas.



Também vale levar em conta a habilidade e a perícia de quem lida com o controle remoto de versões do robô R2D2 em tamanho real, construído na casa de fãs que investem muito tempo e dinheiro no projeto.

"Demorei um ano e meio para construir a estrutura na minha casa. Depois demorei outros dois anos fazendo a parte tecnológica. Se tudo sai bem de primeira, você gasta cerca de US$ 4 mil, mas o mais provável é que alcance os US$ 6,6 mil com as várias tentativas", relatava um engenheiro amador aos comandantes de um console de videogames que funcionava como controle remoto do seu robô.

Este tipo de atividade paralela é tão difundido no evento que os próximos dias serão dedicados ao projeto de robôs, ao desenho de tatuagens sobre a saga e à troca de material colecionável.

Além disso, aproveitando o 30º aniversário da estreia de "Star Wars: Episódio VI - O Retorno do Jedi", a reunião exibirá uma projeção do clássico ao ar livre, sob as estrelas dessa "galáxia muito, muito distante" que alimentou os sonhos de tantos terráqueos.

