John Travolta e Olivia Newton-John comemoram 40 anos de 'Grease'

Os atores John Travolta e Olivia Newton-John se reuniram em Beverly Hills, na Califórnia, para celebrar os 40 anos de lançamento do filme Grease - Nos Tempos da Brilhantina. O musical fez um tremendo sucesso no final dos anos 1970, arrecadando mais de R$ 1,5 bilhão com exibições ao redor do mundo.

"Eu me sinto grata por ter feito parte disso e por ter trabalhado com ele [Travolta]. Nós ficamos amigos desde então", contou Olivia à People, acrescentando que o ator também a apoiou quando ela descobriu um câncer de mama em 1992. "Quando você compartilha esse tipo de sucesso meteórico - e nada foi capaz de superar isso - você compartilha um vínculo", explica Travolta.

Em Grease, a dupla interpreta os jovens Sandy e Danny, um casal que luta para permanecer junto apesar das diferenças sociais e obstáculos do ensino médio.

